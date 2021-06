Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 24. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora ter med priključkom Novo mesto vzhod in počivališčem Starine proti Obrežju.

Na štajerski avtocesti so med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru na vozišču kosi pnevmatike.

Na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je kilometer dolg zastoj tovornih vozil.

Na mejnem prehodu Novokračine vozniki osebnih vozil pri izstopu čakajo več kot dve uri, na Dobovcu in Petrini do dve uri, na Vinici pa do ure in pol. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila pri vstopu v državo čakajo pol ure, pri izstopu pa do ene ure. Avtobusi pri vstopu v Slovenijo čakajo dve uri.

Jutri bo zaradi praznika med 8. in 21. uro veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

V času turistične sezone, od sobote, 26. 6. 2021, pa do prvega konca tedna v septembru, velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Danes ponoči bo med 20.30 in 5. uro zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica med Zaloško in Zadobrovo zaradi montaže nadhoda, popolna zapora bo v obe smeri. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Tranzitni promet je za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik bo pri Hrastniku do 30.junija vsakodnevna popolna zapora v času med 7. in 17. uro.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si