Na Salzburškem forumu predvsem za učinkovito varovanje zunanjih meja EU

Praga, 24. junija - Notranji ministri članic Salzburškega foruma, med njimi slovenski minister Aleš Hojs, so danes v Pragi med drugim razpravljali o problemu nezakonitih migracij, pri čemer so se ministri Avstrije, Češke in Madžarske zavzeli predvsem za učinkovito varovanje zunanjih meja EU. Uvedbo kvot in obveznih relokacij pa so zavrnili.