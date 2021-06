Rossijeva ekipa naslednje leto v motoGP

Rim, 24. junija - Ekipa motociklističnega zvezdnika Valentina Rossija VR46 bo naslednje leto nastopala v najmočnejšem razredu svetovnega prvenstva v motociklizmu. Italijanski veteran ima za zdaj moštvi v nižjih razredih moto2 in moto3, med letoma 2022 in 2024 pa bo v elitni konkurenci moštvo tekmovalo z Ducatijevimi motorji, so danes sporočili iz vodstva tekmovanja.