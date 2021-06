Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 24. junija - Vlada je danes med drugim sprejela proračunski razrez za leti 2022 in 2023, industrijsko strategijo do leta 2030 in predlog interventnega zakona zaradi pozebe v kmetijstvu. Izdala je tudi odlok o programu porabe sredstev podnebnega sklada do leta 2023. Podaljšala je ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti.