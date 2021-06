Vlada sprejela letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski za leto 2021

Brdo pri Kranju, 24. junija - Vlada je sprejela letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski. Ministrstvo za obrambo bo med drugim sklenilo pogodbe za investicije, namenjene izgradnji bataljonske bojne skupine in enote za specialno delovanje, so sporočili z vlade. Med konkretnimi projekti so navedli tudi taktično transportno letalo in lahka kolesna oklepna vozila 4x4.