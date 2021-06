Za Ljubljansko borzo umirjen teden

Ljubljana, 24. junija - Ljubljanska borza je v skrajšanem trgovalnem tednu, v petek bo borzni parket zaradi praznika namreč zaprt, ob pomanjkanju pomembnejših novic iz podjetij zabeležila rahel padec. Indeks SBI TOP je na tedenski ravni izgubil 0,53 odstotka in končal pri 1137,25 točke, navzdol so ga potisnile delnice Zavarovalnice Triglav, Save Re in Cinkarne Celje.