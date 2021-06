Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 24. junija - Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo povečini sončno. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: V petek bo predvsem v jugovzhodni Sloveniji sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev.

Obeti: V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo zapihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Predvsem v hribih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Vročina bo nekoliko popustila. V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo in Alpami se zadržuje vremenska fronta. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam zelo topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo v krajih severno in zahodno od nas nekaj več neviht, drugod pa bo še sončno in vroče.