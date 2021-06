Stanje na področju varstva pred utopitvami dobro

Ljubljana, 26. junija - Poletna sezona in z njo povezane prireditve na in ob vodah zahtevajo povečano pozornost tudi na področju varstva pred utopitvami, so posvarili na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot so ocenili za STA, je stanje na tem področju dobro, a to velja le za urejena kopališča, ki jih redno nadzirajo.