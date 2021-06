Na območju Ljutomera poskus uboja

Ljutomer, 24. junija - Ljutomerski policisti so bili danes obveščeni o požaru v stanovanjski hiši. Zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje požiga in kaznivo dejanje poskusa uboja. Osumljencu so odvzeli prostost in je v policijskem pridržanju. Zaradi opeklin je bila ena oseba lažje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. O zadevi še zbirajo obvestila.