Stavke v Mahleju ne bo

Šempeter pri Gorici, 24. junija - Zaposleni in vodstvo šempetrskega Mahleja so na današnjem sestanku dosegli dogovor in s tem preprečili za ponedeljek napovedano stavko, je za STA povedal sindikalist Dejan Sirk. Dogovor predvideva dvig osnovne plače za pet odstotkov v tem letu in nekoliko višji regres, ki bo znašal 1600 evrov. Prav tako bodo stremeli k spremembi plačnega sistema.