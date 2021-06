Tedenska prometna napoved

Ljubljana, 24. junija - Jutranje in popoldanske konice med tednom se z začetkom turistične sezone prevešajo v dopustniške konice ob koncih tedna. Skozi poletne mesece bo promet povečan predvsem od Avstrije in Italije proti slovenskem in hrvaškem primorju ter v obratni smeri, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Več prometa je pričakovati tudi proti drugih turističnim krajem po Sloveniji in pred mejnimi prehodi. Voznikom priporočajo, da pred odhodom na dopust preverijo svoje vozilo in se na pot odpravijo spočiti.

V teh vročih dneh je dobro imeti ob sebi večjo količino pijače. Predlagajo tudi spremljanje razmer na cestah in načrtovanje poti ob manj prometno obremenjenih terminih oziroma uporabo manj obremenjenih poti.

Od sobote 26. junija je zaradi turistične sezone spremenjena omejitev tovornih vozil nad sedem ton in pol.

Na primorski avtocesti predvidoma do 10. julija promet med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru poteka dvosmerno po dveh zoženih pasovih.

Na štajerski avtocesti bo na odseku Fram - Slovenska Bistrica proti Mariboru, v ponedeljek in torek, 28. in 29. junija, od 19. do 22. ure zaprto počivališče Polskava.

Na pomurski avtocesti je med Lenartom in Sveto Trojico proti Mariboru, do petka 25. junija, zaprta črpalka Lormanje za točenje goriva. Restavracija obratuje.

Na vzhodni ljubljanski obvoznici bo v noči s četrtka na petek 25. junija, po 20.30 uri med Zaloško in Zadobrovo zaradi montaže nadhoda popolna zapora v obe smeri. Priporočen je obvoz po severni ljubljanski obvoznici.

Na severni ljubljanski obvoznici bo v noči iz nedelje na ponedeljek, 28. junija, popolna zapora smernega vozišča med priključkoma Nove Jarše in Bežigrad (iz Šmartinske proti Dunajski). Med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše (Šmartinska - Tomačevo), bo do 25. junija zaradi obnove voziščne konstrukcije promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na italijanski strani Predela pri Rabeljskem jezeru je zaradi rekonstrukcije predora Predel spremenjen potek prometa.