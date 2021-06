V ponedeljek začetek Zotkinih poletnih raziskovalnih taborov za mlade

Ljubljana, 24. junija - Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije se bodo v ponedeljek z otvoritvenim Mladinskim astronomskim taborom Krnica 2021 začeli številni poletni raziskovalni tabori, delavnice in ustvarjalne poletne šole za mlade. Teh bo letos deset, potekali bodo v juliju in avgustu, so sporočili iz zveze. Prijave so možne na spletni strani zveze.