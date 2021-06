Prva sončna elektrarna v Sloveniji praznuje 20-letnico

Ljubljana, 25. junija - Prva sončna elektrarna v Sloveniji, priključena na distribucijsko omrežje, je 23. junija praznovala 20 let. Pilotni projekt Agencije za prestrukturiranje energetike, Elektra Ljubljana in podjetja Kon Tiki Solar sicer ni bil zanimiv za povprečne vlagatelje, je pa omogočil pridobitev mnogih informacij in izkušenj na področju rabe sočne energije.