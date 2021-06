Orban ne namerava umakniti spornega zakona o LGBTIQ

Bruselj, 24. junija - Madžarski premier Viktor Orban je danes ob prihodu na vrh Evropske unije zavrnil možnost, da bi umaknil zakon, ki za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. Poudaril je, da ne gre za zakon o homoseksualcih, ampak o pravicah otrok in staršev. Označil se je za borca za pravice homoseksualcev.