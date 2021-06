EU s sankcijami nad ključne sektorje beloruskega gospodarstva

Bruselj, 24. junija - Evropska unija je danes uvedla nove sankcije poti Belorusiji, katerih tarča so tokrat ključni gospodarski sektorji, so sporočili iz Bruslja. Povezava tako krepi pritisk na Minsk po majskem prisilnem pristanku letala družbe Ryanair in aretaciji beloruskega novinarja in disidenta Romana Protaseviča.