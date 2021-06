Na Hrvaškem rdeče opozorilo zaradi vročinskega vala

Zagreb, 24. junija - Zaradi izjemno visokih temperatur je hrvaški hidrometeorološki zavod danes objavil rdeče opozorilo za območji Splita in Osijeka, kjer pričakujejo temperature med 36 in 38 stopinj Celzija. Oranžno opozorilo, ki pomeni nekaj stopinj nižje temperature, so razglasili za osrednjo Hrvaško ter območji Reke in Dubrovnika.