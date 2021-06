V Belorusiji začeli sojenje Tihanovskemu

Minsk, 24. junija - V Belorusiji se je danes začelo sojenje proti Sergeju Tihanovsku, soprogu opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske, ki je sprva sam želel kandidirati za predsednika države, dokler ga niso zaprli. Med drugim so ga obtožili organiziranja množičnih nemirov. Grozi mu do 15 let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.