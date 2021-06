Mineva 20 let od sklenitve sporazuma o nasledstvu

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 27. junija - V torek bo minilo 20 let od podpisa sporazuma o nasledstvu, s katerim so se države naslednice nekdanje SFRJ dogovorile za delitev obveznosti in premoženja nekdanje skupne države. V pisarni visokega predstavnika za nasledstvo so za STA poudarili, da se Slovenija nenehno zavzema za aktivno in okrepljeno reševanje odprtih vprašanj.