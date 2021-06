V Novi Gorici se bodo družili saksofonisti

Nova Gorica, 25. junija - V Novi Gorica se bodo od danes do 1. julija družili saksofonisti iz Slovenije in tujine na mednarodnem srečanju SAXGO21, ki ponuja poletno šolo saksofona, hkrati pa je tudi festival z najdaljšo tradicijo v tem mestu. Festival bo na osmih brezplačnih koncertih predstavil uporabo saksofona v različnih kontekstih, so napovedali organizatorji.