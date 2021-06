Na soboški Zeleni točki predstavili sistem sledljivosti na tehnologiji veriženja blokov

Murska Sobota, 24. junija - Na soboški zadrugi Zelena točka so ob današnjem dnevu lokalne hrane govorili o samooskrbi in kratkih dobavnih verigah ter predstavili sistem sledljivosti na tehnologiji veriženja blokov. Ta kupcu s podatki in fotografijami predstavlja zanesljive podatke o izvoru lokalne hrane od setve do prodajne police.