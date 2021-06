Na območju Trbovelj in Vrhnike policisti obravnavali drzni tatvini

Trbovlje/Vrhnika, 24. junija - Policisti opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, v sredo so jih obravnavali na območju Trbovelj in Vrhnike. V obeh primerih je do sedaj neznani storilec na domu zamotil starejša oškodovanca s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec pa je medtem iz hiše odtujili denar, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.