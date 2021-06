Epidemija covida-19 lani najbolj zarezala v prihodke gostincev in organizatorjev potovanj

Ljubljana, 27. junija - V Sloveniji je v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, delovalo 150.324 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo, ki so skupno ustvarila 98,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,3 odstotka manj kot v letu 2019. Največji upad so zabeležili podjetja v gostinstvu ter potovalne agencije in organizatorji potovanj.