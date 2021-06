Na Češkem hudo neurje povzročalo številne težave

Praga, 24. junija - Na Češkem je znova pustošilo hudo neurje s silovitim vetrom in obilnim deževjem. V minuli noči so morali gasilci posredovati več kot 500-krat, predvsem zaradi podrtih dreves in poplavljenih kleti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Skoraj 50.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, ker so bili poškodovani nadzemni vodi.