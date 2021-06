Ob petkovi državni proslavi in napovedanem shodu policija v poostren nadzor

Ljubljana, 24. junija - Ob petkovi državni proslavi in shodu, ki naj bi potekal na Prešernovem trgu, bo gibanje pred državnim zborom in na Trgu republike omejeno, zaprte bodo tudi nekatere bližnje ulice. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, bosta tako območje državne prireditve kot shoda videonadzorovana. Morebitne udeležence so pozvali k odgovornem ravnanju.