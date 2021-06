V središču dneva boja proti zlorabi drog pomen točnih podatkov za sprejemanje učinkovitih ukrepov in politik

Ljubljana, 26. junija - Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Seznani se z dejstvi - rešuj življenja! Združeni narodi želijo s tem opozoriti, da so točni podatki in resnična dejstva na področju uporabe drog ključni za sprejemanje učinkovitih ukrepov in politik.