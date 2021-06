Tri dolenjske občine prenovile najkrajšo cestno povezavo med Novim mestom in Mirnsko dolino

Mokronog/Novo mesto/Mirna Peč, 24. junija - Župani dolenjskih občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč in Mestne občine Novo mesto so danes uradno odprli prenovljeni 500-metrski zahtevni pobočni lokalni cestni odsek Knežija-Brezje oz. del najkrajše cestne povezave med Novim mestom in Mokronogom ter Mirnsko dolino. Naložba je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 170.000 evrov.