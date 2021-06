Slovenski odbojkarji šesti na svetovni lestvici

Ljubljana, 24. junija - Slovenski odbojkarji so z dvanajstimi zmagami in tremi porazi kot tretjeuvrščena reprezentanca zaključili redni del elitne lige narodov. Ob tem so na svetovni lestvici napredovali na visoko šesto mesto, reprezentanti pa so še naprej med boljšimi v individualni statistiki, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).