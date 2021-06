Oddaja kandidatur za člane sveta Krajevne skupnosti Hrvatini do 1. julija

Koper, 24. junija - Kandidati za člane sveta krajevne skupnosti (KS) Hrvatini lahko svoje kandidature vložijo najkasneje do četrtka, 1. julija, do 19. ure, so sporočili s koprske občine. Kot so spomnili, je bil svet KS Hrvatini po odstopu šestih od skupno 11 članov nedavno razpuščen, predčasne volitve pa bodo v nedeljo, 1. avgusta.