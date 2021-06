Dolenjski policisti obravnavali dva pobegla voznika

Novo mesto, 24. junija - Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti v sredo obravnavali voznika, ki je skušal peš pobegniti s kraja prometne nesreče v Dobovi, ter voznika, ki je na Radovici zbil kolesarja in potem peš pobegnil. O kršitvah bodo policisti seznanili sodišče, oba voznika pa čaka tudi plačilo več tisoč evrov globe, so danes sporočili s policije.