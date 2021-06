V knjigi 30 let slovenske države prispevki z različnih področij delovanja države

Ljubljana, 24. junija - Na Novi univerzi so danes predstavili monografijo z naslovom 30 let slovenske države. Prispevke različnih avtorjev sta zbrala in uredila Darko Darovec in Dimitrij Rupel. Kot sta navedla, je namen publikacije predvsem kritičen pretres poglavitnih družbenih dejavnikov, ki so sooblikovali slovensko družbo v dobi samostojne države.