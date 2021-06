Raziskava: Prve okužbe z virusom sars-cov-2 že oktobra ali novembra 2019

Peking, 25. junija - Do prvih primerov okužbe z virusom sars-cov-2 pri ljudeh je na Kitajskem prišlo že v obdobju med začetkom oktobra in sredino novembra 2019, najverjetneje nekje okoli 17. novembra, je s pomočjo modeliranja podatkov ugotovila skupina britanskih znanstvenikov. Izsledke analize so objavili v znanstveni reviji PLOS Pathogens.