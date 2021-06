Celje gosti mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1

Celje, 25. junija - V Celju bo danes potekalo mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1, ki ga pripravljata celjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Plesni forum Celje. Zvrstilo se bo 23 plesnih miniatur v dveh starostnih skupinah, v prvi so plesalci, rojeni med letoma 2002 in 2005, v drugi pa rojeni med letoma 1997 in 2001.