Prispevki simpozija o slovenski spravi odslej tudi v zborniku

Ljubljana, 24. junija - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so danes predstavili zbornik Slovenska sprava. V njem so zbrali prispevke istoimenskega simpozija, ki je bil natanko pred letom dni, in to ob 30. obletnici spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja. Tako simpozij kot zbornik poudarjata pomen sprave za narod.