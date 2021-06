Skupinski del nogometnega EP je preteklost, osmina finala ponuja nekaj poslastic

Ljubljana, 24. junija - Nogometno evropsko prvenstvo je prišlo do izločilnih bojev. Od 24 ekip, ki so začele vseevropski turnir, jih bo nadaljevalo 16. Osmina finala se bo začela v soboto s tekmo med Walesom in Dansko v Amsterdamu, sicer pa bo v tej fazi kar nekaj vročih obračunov, med njimi Anglija - Nemčija, Hrvaška - Španija in Belgija - Portugalska.