Vzpostavljen spletni iskalnik za zaščitene proizvode in sheme kakovosti

Ljubljana, 24. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani vzpostavilo spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo "izbrana kakovost".