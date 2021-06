V ZDA prva obsodba v primeru napada na ameriški kongres

Washington, 24. junija - Več kot pet mesecev po vdoru privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa v Kapitol je sodišče sprejelo prvo odločitev in v sredo na pogojno kazen treh let obsodilo 49-letnico iz zvezne države Indiana. Obsojena mora ob tem opraviti še 120 družbenokoristnega dela in plačati odškodnino v višini 500 dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.