V novomeški bolnišnici epidemija podaljšala čakanje pri nekaterih dejavnosti

Novo mesto, 24. junija - V Splošni bolnišnici Novo mesto je bilo treba pred epidemijo covida-19 najdlje čakati pri dejavnostih ortopedije, kardiologije in otorinolaringologije, ta pa je čakanje za določene posege še podaljšala. Čakanje na posege v navedenih dejavnostih sicer skušajo skrajšati, po dopustih pa načrtujejo odpiranje dodatnih posegov in pregledov, so povedali.