Slovenski odbojkarji dokazali, da sodijo v svetovni vrh

pripravil Igor Cimperman

Rimini, 24. junija - Slovenskim odbojkarskim reprezentantom se lahko smeje. V tako želeni ligi narodov, ki se jim je zaradi različnih razlogov in nerazumljivih odločitev Svetovne odbojkarske zveze (Fivb), toliko časa izmikala, so že v svojem krstnem nastopu z uvrstitvijo v polfinale veljakom tega športa dokazali, kakšno škodo so jim delali vsa ta leta.