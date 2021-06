Dele Avstrije prizadela hujša neurja

Celovec, 24. junija - Dele Avstrije je v sredo zvečer zajela nevihtna fronta. Najhuje je bilo v regiji Flachgau na Solnograškem. Iz Zgornje Avstrije so poročali o podrtih drevesih in poplavljenih kleteh. Na avstrijskem Koroškem in na vzhodu Tirolske je bilo zaradi prekinjene električne dobave začasno prekinjen železniški promet.