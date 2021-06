Na položaj veleposlanice ZDA pri FAO imenovana vdova senatorja Johna McCaina

Washington, 24. junija - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo na položaj veleposlanice ZDA pri Organizaciji za prehrano in kmetijstvo ZN (FAO) imenoval Cindy McCain, vdovo pokojnega republikanskega senatorja iz Arizone Johna McCaina. Biden in McCain sta bila dolga leta sodelavca v senatu in prijatelja. Nova so tudi imenovanja za veleposlanika pri Ovseju in OECD.