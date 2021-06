V Budimpešti remi svetovnih in evropskih prvakov, Ronaldo ruši rekorde

Budimpešta, 23. junija - Portugalski in francoski nogometaši so se na današnji tekmi 3. kroga evropskega prvenstva v Budimpešti razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1). Francija je v skupini F osvojila prvo mesto in se bo v osmini finala pomerila s Švico, Portugalsko pa čaka tekma z Belgijo.