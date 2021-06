Nemci po dveh zaostankih do točke z Madžari in drugega mesta

München, 23. junija - Nogometna reprezentanca Nemčije in Madžarske sta se v tekmi 3., zadnjega kroga predtekmovanja v skupini F na evropskem prvenstvu v Münchnu razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Za Nemčijo sta zadela Kai Havertz (66.) in Leon Goretzka (84.), za Madžarsko pa Adam Szalai (11.) in Andras Schäfer (68.).