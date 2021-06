Černač v Pivki z zahvalo vsem, ki so gradili domovino

Pivka, 23. junija - Minister Zvonko Černač se je na današnji slovesnosti ob 30. obletnici samostojne države v Parku vojaške zgodovine v Pivki zahvalil vsem, ki so v preteklih 30 letih gradili domovino, še posebej tistim, ki so zanjo dali življenje, so sporočili iz ministrovega kabineta. Zbranim je zaželel, da bi skupaj in povezani gradili skupno prihodnost.