V Kranju za participativni proračun v dveh letih 1,25 milijona evrov

Kranj, 23. junija - Kranjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli sklep, da se za participativni del proračuna za leti 2022 in 2023 nameni skupaj 1,25 milijona evrov. Potrdili so pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za projekt človeške ribice in potrdili dozidavo OŠ Helene Puhar. Stekli bodo tudi postopki za ustanovitev kranjskega stanovanjskega sklada.