Velenjčani in Trebanjci že v uvodnem krogu lige NLB

Ljubljana, 23. junija - Rokometni klubi lige NLB so se danes zbrali na prvi seji po majskem zaključku sezone 2020/21 in opravili žreb parov za sezono 2021/22. Ples kroglic je določil, da se bosta že v uvodnem krogu pomerila najboljša iz minule sezone - podprvak Trimo Trebnje in prvak Gorenje Velenje. Nova sezona se bo začela 11. septembra.