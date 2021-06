Na konferenci v Berlinu za umik tujih sil iz Libije

Berlin, 23. junija - Na konferenci o Libiji v Berlinu so se Rusija, Turčija, Egipt in druge države danes zavezale k umiku vseh tujih borcev iz te severnoafriške države. V sklepni izjavi so poudarili, da mora do umika priti brez nadaljnjega odlašanja. Libijska zunanja ministrica Najla al Manguš je izrazila upanje, da bo do umika prišlo čim prej.