Svetina ob 30-letnici državnosti pozval k dogovoru o ključnih temah za slovensko prihodnost

Lenart, 23. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes udeležil proslave ob 30. obletnici dneva državnosti in odkritja obeležja Stebra slovenske državnosti v Lenartu. Kot slavnostni govornik je dejal, da je skrajni čas, da presežemo medsebojne razlike in se dogovorimo o ključnih temah, ki bodo vplivale na naše zanamce, so sporočili iz urada varuha.