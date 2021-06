Francozi tretji polfinalisti lige narodov

Rimini, 23. junija - Odbojkarji Francije so se po Braziliji in Poljski kot tretji uvrstili v polfinale lige narodov, potem ko so v zadnjem krogu predtekmovanja s 3:2 premagali Poljsko. Francozi so na lestvici vsaj začasno skočili na tretje mesto, prehitijo jih lahko le še Slovenci, če bodo premagali Bolgarijo.