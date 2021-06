Predlog sprememb parlamentarnega poslovnika na sejo DZ

Ljubljana, 23. junija - Komisija DZ za poslovnik je podprla predlog sprememb in dopolnitev poslovnika, ki se tičejo poslanske imunitete in umika zakonskih predlogov iz zakonodajnega postopka. DZ mora spremembe potrditi z dvotretjinsko večino, kar pa, kot kaže, ne bo predstavljalo večje težave, saj so z izjemo Levice predlog podprli v vseh poslanskih skupinah.