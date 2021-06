Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil več kot odstotek

Ljubljana, 23. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 1,21 odstotka in trgovanje sklenil pri 1136,51 točke. Trije blue chipi prve kotacije - Krka, Luka Koper in Intereuropa - so pridobili več kot tri odstotke. Vlagatelji so ustvarili 797.998 evrov prometa, od tega skoraj 400.000 evrov s Krkinimi delnicami.